Otro ataque de furia de Yanina Latorre en las redes: "¿Por qué me hice la millonaria?"

Yanina Latorre suele decir lo que piensa no solo en Los Ángeles de la Mañana, sino también en sus redes sociales. En esta oportunidad, la esposa de Diego Latorre explicó por qué se ausentó ayer del programa y relató su día de furia con un fuerte descargo.

La panelista grabó una serie de videos en sus redes sociales en los que expuso su furia por no tener luz en su casa y en los que llegó a exclamar: "Maldigo la hora en que me hice botinera".

Según explicó Latorre, desde la noche del miércoles estaba sin luz en el country en el que vive. Tras un largo descargo contra la compañía eléctrica, hizo un mea culpa por haberse "hecho la espléndida" y elegir para su hogar solo equipos que funcionan con electricidad.

"Desde las dos de la mañana, sin luz. Hicimos 200 reclamos, nadie nos contesta. Hace frío, no tenemos agua, no podemos hacer nada", arrancó. "Yo tengo todo eléctrico, tengo un odio que me exaspera. En la aplicación también hicimos el reclamo y nada. Nadie sabe nada", agregó.

A continuación, Latorre explicó que no le había quedado otra que faltar al programa. "Obviamente, no fui a trabajar. No me pude bañar, no pude hacer nada. ¿Qué hago, me compro un grupo electrógeno? Porque este país no avanza, ¿no?", soltó.

Más tarde, con un tono de resignación, llegó la autocrítica: "Y te digo otra cosa: Maldigo la hora en que me hice botinera y que me quise hacer la guau. La cool".

"Cuando yo volví de Europa me hacía la espléndida. Jugador de fútbol. Europe. Flasheé resort cuando me hice esta casa. ¿Qué hice? Cama doble, grande, la ventana al frente, balcón, la persiana eléctrica, me hice la romántica. ¿Y ahora? ¡Tengo el cuarto oscuro ahora, no hay luz, no se puede levantar la persiana! ¿Hay algo más deprimente que tener el cuarto oscuro?", agregó.

"¿Por qué me hice la botinera? ¿Por qué me hice la millonaria, me hice la moderna, la botinera. Y ahora tengo el cuarto oscuro", concluyó.