La picante respuesta de la revista Gente a la escandalosa tapa de Caras

Al cumplirse una semana de la gran polémica desatada en torno a la tapa de la revista Caras, que tituló su portada diciendo que Amalia, la hija de Máxima Zorreguieta, "luce con orgullo su look ‘Plus Size", su principal competidora, Gente, plantó diferencias y se alejó de ese tipo de publicaciones.

"Sufrí mucho que hablasen de mi cuerpo; ya no lo acepto más" es la frase directa con la que titularon una entrevista a Ángela Torres, que contraatacó con el tema candente del momento. Esta portada no es casual y mucho menos al haber pasado pocos días del escándalo.

De esta forma, Gente revive la polémica y se diferenció de su principal competidora. La nota hace hincapié en las "presiones del patriarcado referidas al cuerpo" y en el "rol que ejerce el feminismo para visibilizar esos atropellos", por eso la también actriz reflexionó que: "Hoy siento que hay cosas que ya no pueden pasar, como lo que ocurrió con la hija de Máxima (Amalia, 16). Yo como mujer me siento muy incómoda ante esas cosas porque no se dan cuenta de las consecuencias y mambos que genera señalar su cuerpo".

"Lo que duele es que crean que para poner a una mujer en la tapa de una revista hay que hablar de su cuerpo, cuando hay cosas tan interesantes para hablar de cada una de nosotras: tenemos convicciones, deseos, formas artísticas, muchas cosas antes que juventud o talle", se explayó la joven.

Además, Torres considera que hay que "optimizar estas injusticias para que recibamos información de por qué están tan mal estos mensajes y que reaprendamos lo que haya que reaprender. Sobre todo para que dejemos de señalarnos y nos dejen de poner en ese lugar tan horrible y superficial".

Finalmente, confesó que desde muy chica se siente víctima de esos estereotipos de perfección: "Estoy expuesta desde los diez y muchas veces me sentí poco cuidada o en medio de discursos en los que no debí haber estado. Siempre fui parte de un mundo de adultos y, como niña que era, recibía información que metían en mi cabeza, tipo ‘tenés que adelgazar para hacer esta tira el año que viene’ o en el Bailando se hablaba muchísimo de mi cuerpo, e incluso en la mesa de Mirtha Legrand hubo personas burlándose de mi cuerpo, así como en Twitter, donde me han dicho cosas horribles".