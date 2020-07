Confirman que Araceli González y Facundo Arana tenían una pésima relación

"Los puentes de Madison" fue una exitosa adaptación teatral protagonizada por Araceli González y Facundo Arana que durante dos años, entre 2017 y 2018, recorrieron todo el país a sala llena y que incluyó una gira por Latinoaméica. La obra fue una adaptación de la clásica película de Hollywood que dirigió Clint Eastwood y lo tuvo a él junto a Meryl Streep como protagonistas. La versión teatral local la dirigió Luis Indio Romero.

Entrevistado por Daniel Ambrosino en el ciclo radial "Espléndidos e infidentes", el productor teatral Javier Faroni respondió a los rumores sobre cómo se llevaba la dupla protagónica. Dese un comienzo reconoció que fue una experiencia "particular".

"No hubo mucho diálogo en el elenco", comentó, queriendo ser sutil sobre el vínculo entre los actores que despertó la polémica y el escándalo en su momento por la mala onda. Sin embargo, Ambrosino, que sabía que la relación entre los actores era más que tensa, indagó: "¿Es verdad que se llevaban mal?", y el productor no esquivó la respuesta: "Creo que no se llevaban".

"La verdad que tan mal no se llevaron que aguantaron dos años. En el caso particular yo me llevo muy bien con ambos", dijo Faroni queriendo salir del tema y aseguró que tiene proyectos a futuro con ambos, pero aclaró: "Cada uno por su lado".