Mariela Fernández aceptó un desafío y sorprendió con un destape que cautivó a todos

#ChallegeAccepted ud83dudda4ud83eudd0d No deseo que las mujeres tengan mau0301s poder sobre los hombres, deseo que tengan mau0301s poder sobre ellas mismas. Me encanta ser mujer. Lamentablemente, entre mujeres existen muchas cru00edticas. Basta de criticarnos. #challegeacceptedu2714ufe0f @jprandi @alejandralucino @alessalas @juli.elia @caro_cichello @macavpazos #strongwomensupporteachother