Laurita Fernández reflexionó sobre su intimidad: "Me gustaría enamorarme de..."

Laurita Fernández y Nicolás Cabré decidieron separarse durante la cuarentena. "Este distanciamiento tiene que ver con nosotros, con que estábamos desencontrados", relató la actriz y conductora apenas blanqueó la ruptura.

Aunque no es la primera vez que la actriz transita un fracaso amoroso, en esta oportunidad aseguró que fue diferente: "El duelo en casa fue tremendo. Fue darme cuenta de que no tenía a alguien al lado en quien apoyarme. También tuve mucha extrañitis de ver fotos y videos, de ser súper masoquista, pude entender que todo eso tenía que pasar. La vida me obligó a transitarlo así".

"Hubo momentos en los que sentí que era el fin del mundo. ¿Viste que en la cuarentena exageras todo a la décima potencia? Pero esta vez me costó. Otras veces fue más pasajero el dolor y no me llevó tanto superarlo. Y no digo que yo no haya hecho sufrir también...", agregó Laurita en una entrevista con la revista Gente. Luego, aclaró que lo peor ya pasó y reconoció sus ganas de volver a tener un compañero: “Tengo ganas de volver a enamorarme".

Para transitar el dolor, se apoyó en las videollamadas con amigos y la terapia online. De esta manera, pudo conectarse con su interior y entender que debía seguir adelante: "Empecé a trabajar espiritualmente y la introspección, que me resultó súper valiosa, porque me dio más confianza en mí misma e hizo que recuperara la autoestima. Fue duro, pero me lo pude bancar". También, la joven remarcó: "Enfocarme más en evolucionar que en la idea de reconstruirme me salvó. También pienso que si la pandemia no te cambió nada, no sirve el esfuerzo en lo más mínimo".

Aunque ya no tiene comunicación con Cabré, Laurita aseguró que no tendría problemas en volver a trabajar con su ex pareja, pero siempre y cuando la relación fuera solo laboral: "Intentaría que no volviera a suceder algo similar, porque no creo que sea lo mejor. Y lo digo yo, que a mis ultimas relaciones las conocí en el trabajo", explicó la actriz. Por último, aseguró qué perfil le gustaría para su próxima pareja: "En un mundo ideal me gustaría enamorarme de alguien que no fuera del medio".