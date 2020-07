Fulminante arremetida de Mariana Brey contra Pampita: "Una cara linda se puede tener, pero..."

Pampita y Mariana Brey llevan hace días una guerra mediática sin cuartel. Lejos bajar la intensidad, esta mañana la panelista de "Los ángeles de la mañana" se manifestó por el tremendo tweet que salió de la cuenta de la modelo y aseguró que la demandará penalmente.

"No te metas conmigo que sé lo que le hiciste a tu hijo", fue el tweet que habría escrito Pampita, al ver en una cuenta falsa de Brey que publicaban mensajes suyos, de 2015, hablando de la supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña con la China Suárez.

Luego de que encontrara a su hijo, Luca angustiado por lo ocurrido, Brey lanzó una filosa reflexión sobre la armoniosa y estable familia ensamblada que consolidó, diferenciándose de Pampita.

"Yo estoy muy tranquila porque tengo una familia y en todos estos años he construido una familia ensamblada hermosa. Tenemos amor, libertad y nos podemos mirar a los ojos con verdad. Yo sé que eso puede generar mucha envidia. Vos podés envidiar una cara linda, unas tetas hechas, una cola espectacular y un pelo precioso, pero eso lo podés obtener. Ahora, lo que yo construí es un vínculo increíble con mi ex marido", comenzó diciendo la panelista.

Luego, agregó: "Ayer cuando yo llegué a casa estaba Leo con Luca haciendo la tarea porque no tenía internet en su casa. Él tiene la llave de casa, yo tengo la llave de la de él. Leo se acaba de mudar hace poco y Pablo (Melillo, actual pareja de Brey) le hizo la mudanza. Ellos tienen proyectos laborales juntos. Esa es la familia que yo construyo. Eso habla de mí, yo no tengo que decir quién soy yo, ni cómo soy como mamá, ni como mujer. Eso lo dicen las personas que me aman".

Finalmente, reflexionó: "Yo no digo, ni me embandero en decir que soy una buena persona, porque el tweet que vos pusiste ayer no habla de ser una buena persona. Eso te define a vos como persona. La extorsión que vos me hiciste ayer, eso habla de ser o no una buena persona", sostuvo Brey.