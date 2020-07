¡Bomba en Bake off! Samanta quedaría descalificada y analizan qué hacer con el premio

Este domingo se llevará a cabo la gran final de "Bake off. El gran pastelero" donde se definirá quién se llevará el premio mayor de $600.000. Samanta y Damián se enfrentarán para definir quién es el mejor pastelero.

Pero en este contexto, la polémica de Samanta por haber incumplido el reglamento que exige que los participantes sean pasteleros amateur y no profesionales deja a la participante al borde de la descalificación, algo que analiza en estos momentos la producción.

Ahora, fue el periodista de Crónica TV Leo Arias quien disparó una bomba desde su cuenta de Twitter: "Samanta estaría descalificada, la gran incógnita es si el premio va en manos de Damián o el jurado , terminado el concurso, decide otra cosa. #BakeOff".

BOMBA uD83DuDCA3 Samanta estaría descalificada, la gran incógnita es si el premio va en manos de Damián o el jurado , terminado el concurso, decide otra cosa. #BakeOff — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) July 3, 2020

Descalificada, la gran incógnita es si el premio quedará en manos de Damián o el jurado -Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar- decidirá otra cosa.

Además, Narda Lepes salió a dar su opinión y fue contundente con los participantes durante una entrevista en el programa "Confrontados". En primer lugar, dio a conocer que no mira el programa, a pesar de que su amigo Christophe Krywonis sea parte del jurado: "Todo lo que está pasando me lo fui enterando por Twitter y por los comentarios. No lo vengo siguiendo porque los domingos a la noche vemos películas".

Lejos de levantar el pie del acelerador, la experta en cocina disparó en referencia a la supuesta información de que Samanta sería pastelera profesional: "De todas maneras creo que sería un problema si fuera diez mil veces mejor. Pero por lo que vengo escuchando, leyendo en Twitter de los que son fanáticos, no es as".