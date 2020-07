Guapísima: La hija de Ricardo Montaner cautivó a todos en bikini

Una vez más la hija de Ricardo Montaner, Evaluna enamoró a todos sus seguidores de Instagram con una foto donde se la ve tomando sol en su jardín.

Sin dudas este posteo no sólo enamoró a su reciente esposo Camilo si no también a sus millones de seguidores que no pararon de reaccionar ante el posteo con casi un millón de likes y miles de comentarios.

Hace unos días atrás la bella cantante en sus redes sociales promoció el tema de su esposo "Favorito" que parte su último trabajo discográfico.

En tanto que en el reciente posteo que subió la hermana de Mau & Ricky, a la brillante fotografía la acompañó con una gran frase que llamó la atención de todos sus fanáticos.

Por su parte el mensaje que escribió la hija del famoso cantante latino en Instagram dice: "Ya casi es mi cumple y me siento así".