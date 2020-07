“Ya no te lo tengo que aguantar”, la descarga que nadie esperaba de Natti Natasha

Si bien en el último año la dominicana Natti Natasha se ha consolidado como una de las mayores exponentes femeninas en el género del reggaeton, lo que ha pasado en los últimos dos meses, tras el éxito del tema “Que mal te fue” ha dejado clara su intención de no dejar de crecer en el rubro.

En el marco del tema que el mes pasado vincularon al primer matrimonio de la dominicana, la artista ofreció declaraciones sobre la letra de la canción y especificó que se trata de una etapa por la que todos pasamos en algún momento.

Natti Natasha recalcó la importancia del amor propio en esos instantes de confusión tras una ruptura amorosa y sostuvo que este será un factor determinante en la recuperación del proceso.

"Algunas veces, salir de una relación para entrar en otra no es la respuesta porque, no te has encontrado. No tienes esa seguridad. Para yo poder amar a alguien, aunque suena cliché, pero es la realidad; yo tengo que amarme a mí. Y en este momento, esta canción eso es lo que dice. O sea, ya mi lazo sentimental contigo se rompió. Por lo tanto, ya no te lo tengo que aguantar. Y es una manera sana de cortar y seguir", dijo al portal Genius.