¡Va por más! Viviana Canosa recurre a Evita para manifestarse en contra del aborto

Semana movidita para Viviana Canosa. El martes, la conductora de Nada Personal, reveló en una entrevista radial que había recibido mensajes intimidantes por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quejándose del contenido de su programa. Al otro día, abrió su ciclo con un fuerte editorial en el que le pidió al primer mandatario que la dejara ejercer libremente su profesión.

Ahora, fue por más. La conductora sorprendió publicando una serie de tuits en los que, a horas de la conmemoración de un nuevo aniversario de su muerte, rescató frases emblemáticas de Eva Perón y habló de quienes "traicionan" los valores que dicen defender.

"¡Mañana se cumplen 68 años de su muerte! #Eva. Buen día compañeros ¡Muchos traicionan los valores de quienes invocan como sus fundadores! ¡Evita a las enfermeras!", escribió, acompañado de una frase de un discurso del 12 de octubre de 1950 decía: "Compañeras, cada aborto que ustedes permiten es un servicio a los poderes coloniales que quieren debilitar la revolución, cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en las filas de la defensa de la Patria y Perón".

Buen día compañeros.. Muchos traicionan los valores de quienes invocan como sus fundadores!! Evita a las enfermeras!

La periodista siempre ha manifestado su postura "Pro Vida". En junio de 2018, por ejemplo, se unió a una vigilia que se realizó frente al Congreso de la Nación en medio del debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, esta vez, la conductora decidió apelar a las frases de quien en 1952 fuera declarada "Jefa Espiritual de la Nación".

"El vientre de la mujer es la cuna sagrada donde se genera la vida", fue otra de las declaraciones de Evita que compartió Canosa en su red social.

Luego, subió una frase en la que Evita hablaba sobre el feminismo. "... Parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres, más que por el orgullo de ser mujeres. Creían incluso que era una desgracia ser mujeres... Resentidas con las mujeres porque no querían dejar de serlo y resentidas con los hombres porque no las dejaban ser como ellos, las ‘feministas', la inmensa mayoría de las feministas del mundo en cuanto me es conocido, constituían una rara especie de mujer... que no me pareció nunca del todo mujer...", dicta el fragmento.

Finalmente, Canosa decidió publicar un último pensamiento de Evita: "Le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron, que al de los oligarcas".