Tini Stoessel admitió qué influyó en su separación con Sebastián Yatra

Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su separación hace dos meses a través de un mensaje en las redes sociales. En medio de la pandemia de coronavirus, los jóvenes artistas decidieron poner punto final a su relación y continuar con sus carreras artística. Sin embargo, la cantante decidió revelar que vivió momentos muy difíciles tras la ruptura.

Ahora, en el marco de una entrevista con la revista Gente contó cómo los afectó el distanciamiento en el momento en el que atravesaban una crisis.

La cantante comentó que hasta febrero había estado en Europa y en marzo, después de cerrar la gira en la Argentina, suspendida por el aislamiento, iban a irse por casi tres meses a grabar una serie juntos. "Hubiese estado bueno aprovechar ese tiempo para reconectarnos como pareja", indicó Tini, y agregó: "Pero la cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí".

"La distancia jamás ayuda: había necesidad de charlar personalmente. Nos hubiese encantado que así fuera, pero no tuvimos la chance", señaló, para luego considerar que "lo más sano" era cortar y entender que ese era un momento para "aferrarse a sus familias".

"Encontrar a una persona con una forma de vida similar a la mía me hizo sentir cómoda, liviana. Fue no tener que explicar nada: ni de qué va una gira, ni los tiempos que lleva la promoción, por qué tantas conferencias de prensa...", declaró, para finalizar comentando: "Es muy difícil, no imposible, compatibilizar la vida con alguien que no pertenece a este micromundo".