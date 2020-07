“Se convirtió en una señora”: un youtuber liquidó a Cristian Castro por su nuevo tema

El cantante y actor mexicano de 45 años, Cristian Castro, estrenó su última canción hace casi un mes y desde entonces ha recibido mucho halagos y buena crítica por la misma. Salvo acá en Argentina donde un influencer destrozó su reciente tema “Cuándo Vuelva La Vida”.

Martin Cirio, alias “La Faraona”, utilizó sus historias de Instagram para realizar un extenso análisis del video y del look de Castro. Una cuenta de Twitter dedicada al mundo del espectáculo recompiló los cortos videos.

Con duras frases como: “El look tan año 2003, pero peor”, “El pelo color caramelo, es un viejo que no acepta que tiene canas”, “la peor toma del mundo, gasten en una luz” y “La canción es malísima”Cirio no dejó pasar ningún detalle del video Cristian Castro.

Crítica a Cristian Castro de un influencer argentino pic.twitter.com/nP3kI2Gqtq — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) July 24, 2020

“En el video no pasa nada”, “Estas toman son un loco” y “A quien se le ocurrió ponerlo a este señor vestido como Pepito Cibrian” continuó con su video “La Faraona” a Cristian.

Crítica a Cristian Castro - Parte 2 pic.twitter.com/OwCYahbJHo — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) July 24, 2020

Por último y capaz la frase más ofensiva Cirio concluyó que Cristian Castro “Se convirtió en una señora”.