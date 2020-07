Falleció Peter Green, fundador de Fleetwood Mac

Peter Green, fundador de Fleetwood Mac y uno de los guitarrista de blues-rock más importantes de la historia, falleció a los 73 años. Según un comunicado publicado por su familia, el músico falleció "mientras dormía". No se dieron a conocer las causas.

El músico, nacido en Londres en 1946, es considerado uno de los grandes guitarristas que dio el blues británico, y así lo demostró durante sus inicios con los The Bluesbreakers de John Mayall o en la primera etapa de Fleetwood Mac junto a Mick Fleetwood, John McVie, Bob Brunning y Jeremy Spencer, que se extendió durante tres discos.

Tras abandonar Fleetwood Mac, Green puso en marcha una carrera en solitario que se inició con el disco "The End Of The Game" en 1970, que no tendría sucesor hasta casi una década más tarde con "In The Skies" (1979).

A mediados de los setenta tuvo que retirarse de su carrera musical a causa de trastornos mentales debido al consumo de LSD. Esto le llevó a internarse en diversas oportunidades a lo largo de su vida. En los ochenta apenas publicó tres discos, mientras que en los noventa puso en marcha un nuevo grupo, Peter Green Splinter Group, cuya carrera se reflejaría en siete álbumes. En los dos miles empezó a girar como Peter Green & Friends.

Green fue incluido en el número 58 de los 100 mejores guitarrista de la historia del rock, según la revista Rolling Stone.