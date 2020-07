¡El cruce menos pensado! Pampita, furiosa con Karina Jelinek

A poco de confirmarse que se sumaría al Cantando 2020, Karina Jelinek pidió cambien su "soñador", Cristian Fontán, sin dar ningún tipo de explicaciones. "No se puede dejar a la gente sin trabajo por un capricho", se escuchó en LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli, que a pesar de esto avalaron el pedido de la modelo.

Ahora, la que se metió en la polémica fue Pampita, quien en su programa disparó duro contra la mediática: "Me sorprendió mucho que Karina Jelinek haya echado a su compañero de canto. Yo ayer hablé con Cristian, somos muy amigos, de hecho, con la pareja de él también, somos los cuatro muy amigos. Y me dijo que estaba muy sorprendido con la noticia y que se había enterado hacía dos días", expresó Barby Franco.

"Y perdió su puesto de trabajo", sumó Pampita. "No sabés lo que son, es un tipo súper humilde que la rema en dulce de leche y es muy, pero muy talentoso", le respondió Franco. "¿Ella lo llamó y le dio alguna explicación de por qué pidió un cambio?", preguntó Carolina.

"Ella dijo en una nota que no se sentía segura, y que quería sentirse segura con otro compañero, y creo que ahora lo va a hacer con el profe de canto. Pero él me dijo que se enteró todo por tele y la producción y que todavía no recibió ningún llamado", le respondió..

Y allí fue cuando Pampita finalizó con un golpe letal: "No cuesta nada levantar el teléfono y decir ‘bueno, disculpame’. Es verdad que los participantes muchas veces cambian coach o bailarín, porque tiene que haber una química con el compañero, pero eso no quita el respeto por el otro y llamarlo decírselo en persona, que no se entere por otro lado. Ojalá lo puedan reasignar a otra persona".