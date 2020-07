Anuncian el regreso de The Walking Dead y se confirma un nuevo spin-off

La crisis sanitaria a nivel mundial paralizó la mayoría de los rodajes de series y películas, entre ellos The Walking Dead, dejando sin emitir el último capítulo de la décima temporada y dejando a los fans sin novedades de cómo concluyó la temporada.

Ahora, en el marco de la Comic Con at Home 2020 se confirmó que el capítulo finalmente será emitido el próximo 4 de octubre de 2020. Pero, además, se anunció que la temporada se ampliará con otros seis episodios, convirtiéndose en la temporada más larga de la serie.

De esta forma, el comienzo del final de la décima temporada de The Walking Dead tendrá lugar el 4 de octubre de 2020 y después habrá un parate hasta principios de 2021, donde veremos los nuevos seis episodios.

Otra buena noticia confirmada para los fanáticos del universo zombie es que se estrenará un nuevo spin-off, The Walking Dead: World Beyond, y el 11 de octubre de 2020 llegará la sexta temporada de Fear The Walking Dead.