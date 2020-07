No hay marcha atrás: las razones por las que Marcela Coronel no volverá a "Hay que ver"

Luego del fuerte cruce al aire con Denise Dumas, que derivó en la renuncia de Marcela Coronel a Hay que ver, las protagonistas tuvieron una conversación telefónica para intentar calmar los tantos.

"Estoy un poco más tranquila", sostuvo la ex panelista del ciclo."Me sentí ninguneada en la nota en cuestión, pero me parece que lo que dije en La Nación fue en caliente", indicó y realizó un mea culpa sobre las declaraciones que hizo sobre la conductora, a quien calificó de "maltratadora".

También contó que le hubiera gustado que Denise se comunicara por teléfono luego del entredicho en vivo y al no haber sucedido el llamado, hizo declaraciones de las cuales hoy se arrepiente.

Recordemos que el principal reproche de la conductora a la panelista fue que habló primero con la prensa. "Después de que pasó lo del piso, y mi ataque de llanto, cuando llego a mi casa me llama un colega y me dice ‘mi productor escuchó todo lo que pasó‘. No lo podía negar", se justificó Coronel.

"No quiero hacer de esto un Boca-River. El periodista puso lo que yo dije y me hago cargo", agregó sobre sus polémicas declaraciones. Además, destacó que la discusión terminó siendo más incómoda porque la protagonizó con la conductora, por eso decidió renunciar. "Era seguir manoseando el tema. Si yo discuto con un panelista no le hablo y listo, pero no puedo estar peleada con la conductora. Yo quiero dormir tranquila y eso significa decirle que me equivoqué en los términos que utilicé. El dolor del momento lo tuve, porque eso no lo voy a negar", consideró.

Por último, indicó que el cruce al aire definió su salida del programa y aseguró que si bien desde la producción le manifestaron su intención de que regrese a su lugar en el panel del ciclo de El Nueve, no lo hará. "Es un ciclo cerrado. Me hubiera gustado cerrarlo de otra manera, pero es un ciclo cerrado".