¡Sorpresivo! Denise Dumas difundió la charla privada que tuvo con Marcela Coronel

Luego del tenso cruce en Hay que ver entre Denise Dumas y Marcela Coronel, mientras debatían sobre la flexibilización de la cuarentena en el AMBA, la panelista decidió renunciar al programa.

Luego de confirmar la noticia, Coronel comenzó a dar notas en los medios donde aseguró que "le pareció gravísimo, sobre todo viniendo de la conductora del programa, porque si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise”.

Finalmente Denise, quien se había mostrado indignada por los dichos de su compañera le contó a Teleshow que la periodista la llamó para pedirle disculpas: "Por suerte hablamos y me pidió disculpas por lo que dijo en algunos medios, de hecho me dijo que le dio una nota a Intrusos que saldría este jueves. Más allá de eso, me comentó que le enojó mucho que no la haya llamado".

Dumas reiteró que no estuvo al tanto del enojo de Coronel al principio y contó detalles de la charla: "Se lo pude explicar y se dio cuenta de que yo nunca me había enterado. Igualmente le dejé en claro que si algo le molestó no había sido personal y me creyó. Hablando todo se soluciona y estuvo buenísimo".