Denise Dumas rompió en llanto en vivo: "Nada justifica el bastardeo"

Luego de trascender que Marcela Coronel se comunicó con ella para pedirle disculpas después de asegurar que la había "maltratado, humillado y dejado sin laburo", Denise Dumas rompió en llanto en Hay Que Ver al hablar de la charla que mantuvieron.

"Me pidió disculpas. Nos mantuvimos comunicadas durante todo el día. Me dijo que había dicho todo eso porque estaba enojada conmigo. Quería que yo la llamara, y después cuando me vio en la tele se dio cuenta de que no me había enterado", comenzó Dumas.

Luego expresó afligida: "Yo le dije a Gabi (el productor) que por más caliente que ella esté, por más barbaridades que esté diciendo, lo vamos a solucionar para laburar. Ella era la que no quería estar conmigo en el programa, no yo con ella. Lo quiero dejar en claro. La pasé horrible, me hizo mucho daño esta semana. Agradezco un montón sus disculpas, habla muy bien de ella".

Ya quebrada expresó: "Yo viví historias. Esta sensación de 'qué hiciste hija de puta', de insultos y no saber qué hice mal. Yo tratando de repasar y ver qué hice mal, y de pedir perdón por todo cuando yo no quise dañar a otra persona. Y tener enfrente a una persona que sí me dañó a mí".

Con determinación sostuvo que "nada justifica el grito, el insulto, el bastardeo".