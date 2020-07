Lo destrozaron: una reconocida cantante liquidó a Bad Bunny en un video

La cantante y actriz venezolana de 51 años, Karina, publicó un video en las redes sociales defenestrando al cantante Bad Bunny. La raíz del polémico posteo realizado en Instagram es por el reconocimiento que recibió el artista latino como mejor compositor del año 2020, premio otorgado por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

“De lo sublime a lo “vulgar” ha sido el trayecto penoso de la música . Se entiende El paso del tiempo , las tendencias y El progreso de todas las formas pero ME REHUSO a aceptar la basura en cualquiera de sus modalidades” inicia con su descargo contra Bad Bunny.

Una de las palabras más duras que utilizó la intérprete de “Romeo y Julieta” fueron “Impactada, disgustada y entristecida”.

“No niego que hay muchas canciones que he disfrutado , bailado y hasta cantado de Reggaetón el cual puedo apreciar en su mayoría . Pero no voy a aceptar por nada en el mundo que letras tan procaces, crudas, misóginas y HUECAS sean premiadas y más aún celebradas por una institución supuestamente seria hasta hoy . No me da la gana !!!! Punto!!!! ESTO YA LLEGO MUY LEJOS” finalizó con su extenso comunicado Karina.