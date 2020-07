La conmovedora despedida de Valeria Gastaldi a su padre

Valeria Gastaldi, integrante de Bandana, le dedicó una conmovedora despedida a su padre Marcos en la red. El empresario y organizador de eventos fue enterrado el 20 de julio en medio del marco que impone el protocolo para evitar el contagio del COVID-19.

Con una foto de Marcos Gastaldi, Valeria comentó conmovida: "Me abrazaste a mí, a mis hijos al nacer, a toda una familia grande, uno a uno. Nos mostraste el camino a varios... Y sí, ya tenemos tus valores inigualables para caminar y amor de sobra para iluminar hasta a un mundo entero. Yo personalmente te voy a extrañar tanto. Mi guía, mi maestro y mi persona favorita. Ya nos reencontraremos en las señales del día a día. Mientras tanto quiero agradecer a todos los que me escribieron para enviarme cariño y compañía para él y para toda mi familia este momento. A mis amigos, amigas, familiares, familiares elegidos de la vida, a mis fans que siempre están ahí, a todo aquel que me envió un mensaje para saludar a mi papá y a mi familia a través de todas las formas de comunicación. El merecía todos los homenajes de amor y de respeto que están sucediendo y más. Gracias a todos por tanto cariño".

La cantante había hablado sobre la salud del empresario, quien falleció tras una larga lucha contra el Parkinson, y cómo era el cuidado que le brindaban todos como familia.“Tiene una enfermedad muy complicada y muy cruel. Tiene que ver con empezar a perder a la persona, pero la persona está ahí. Son momentos muy duros para nosotros. Lo cuido mucho. Me ocupo de sus temas médicos. Con Marcela nos distribuimos las tareas. Cuando tu padre es tan joven es algo muy shockeante”.