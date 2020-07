Mirá quién es la conductora de Canal 26 que dio positivo de coronavirus

View this post on Instagram

u00a1 Me toca mi ! Bicho maldito ud83eudda0 Hola a todos , hoy di positivo de Covid _19 Ayer a la noche lleguu00e9 a casa muy cansada , al ingresar a mi depto utilizo siempre lavandina, me llamo la atenciu00f3n no sentirla ya que habu00eda usado mucha; acto seguido voy a lavarme las manos con jabu00f3n y tampoco olu00eda , me puse alcohol y nada . Agarre un frasco de cafu00e9 , tampoco olu00eda el cafu00e9 u00a1Me empecu00e9 a asustar! No estaba congestionada... De inmediato agarre el vinagre tampoco lo olu00eda ... Mi perfume ,mi fragancia favorita ... NADA. PERDu00cd EL OLFATO AL 100%. . . . De inmediato avisu00e9 a mis jefes y active el protocolo con mi obra social . Gracias a todos los que colaboraron para que todo sea rapidu00edsimo ! Gracias @secla_ok @orly_machado @canal26argentina ESTOY BIEN . TODO SEGUIRu00c1 CON MIS MEDICOS , ME CONTROLARAN DIA A DIA . Y por 14 du00edas estaru00e9 aislada . u2764ufe0fud83dudc9e Cuidense mucho!! u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f