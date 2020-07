Inesperado giro en el feroz cruce entre Denise Dumas y Marcela Coronel

El feroz cruce entre Denise Dumas y Marcela Coronel tiene un nuevo e inesperado capítulo de reconciliación. Coronel habló con LAM y expuso al público las sinceras disculpas que le pidió a la presentadora de televisión. "Ayer le mande un audio a Denise pidiéndole disculpas por todo lo que la pudo haber ofendido sobre todo lo que expuse en la nota de La Nación, cuando dije que hubo maltrato y humillación", comenzó la periodista.

"La nota la hice muy caliente y el enojo no se me había pasado porque ella no me llamaba. A partir de eso hubo varios intercambios de mensajes, donde las dos nos pedimos perdón por lo que a la otra le molestó y sobretodo hubo un malentendido sobre lo que cada una esperaba de la otra", continuó la expanelista de "Hay que ver"

Y agregó: "Eso quizás pasó por dejar pasar el tiempo y meter intermediarios, cuando lo tendríamos que haber resuelto entre ambas. Si bien yo tenía razones para estar enojada, porque lo que pasó al aire me hizo muy mal, tendría que haberla llamado y decírselo a ella en el momento y no dejar pasar el tiempo".

Con respecto a Dumas, Coronel afirmó: "Ella me dijo eso, que hubiera preferido que yo la llamara en privado, la puteara y se resuelva todo en privado, y no esta bola enorme que se hizo. Tuvimos los mejores términos de diálogo y de entendimiento, a ella le importaba que le creyera todo lo que me estaba diciendo y lo hice, así que fin del cuento".