Dieron a conocer cuánto cobra Pampita y estalló la polémica

Carolina Pampita Ardohain decidió responderles a los periodistas que filtraron el monto del sueldo que gana por estar al frente del "Pampita Online".

Todo comenzó cuando Yanina Latorre le sugirió a Lourdes Sánchez que no aceptara la propuesta de trabajar con la modelo porque "a las panelistas no les pagan. Ella cobra un millón doscientos mil pesos y no queda plata para el resto", disparó.

Este miércoles, Pampita hizo hincapié en las versiones que comenzaron a circular en los últimos días sobre la búsqueda de panelistas. "Yo me entero por todos lados que la producción está buscando panelista. En los portales leo que llamaron a Lourdes Sánchez, a Lola Latorre, a Cande Ruggeri. Yo no tengo idea de nada. Para que sepan, acá soy empleada y no me cuentan esas cosas. Confío ciegamente en lo que hace producción, estoy en sus manos", aseguró.

"Y basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo. ¿Hasta cuándo...?, ¿Qué les pasa...? ¡Por favor!", agregó Pampita. "¿Y saben qué? Todos los que opinan de mi sueldo, antes de hablar de mi sueldo deberían decir cuánto cobran ellos. Me parece de re mal gusto. Y ojalá cobrara esos números", disparó. "Ya que está, aprovechamos y sacamos todos esos mitos que andan por las redes", cerró.