Alexander Caniggia rompe la cuarentena para probar su lujoso nuevo auto

Alexander Caniggia suma más de un millón de seguidores en las redes sociales. Sus posteos siempre están referidos a mostrar cómo vive su día a día rodeado de lujos. A esto le agrega una actitud soberbia que siempre lo coloca al límite de lo permitido.

En las últimas horas, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia fue más allá al presumir su nuevo y lujoso auto. Además, salió a probarlo y a recorrer las calles de Buenos Aires cuando está prohibido hacerlo. De hecho, se ve que va con un amigo de acompañante. Rompiendo todas las reglas, declaró: "En esta cuarentena yo me elevo. Nada me para. Yo me muevo. Tuve ganas de un Mustang nuevo y para todos los barats yo promuevo".

En las imágenes se ve al joven conduciendo su auto, según sus palabras, recién comprado y sacado de la concesionaria, y luego frena a la persona que lo estaba filmando. Éste le pregunta si quiere que le limpie el vidrio y Caniggia le responde: "¿Qué pasa, barats? No, salí de acá, sucio. ¿Te gusta mi Mustang nuevo? Me lo compré hoy, en cuarentena. ¿Qué te parece?".