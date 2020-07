Ventura trató a Ninci de "mamarracho", pero el exabrupto le salió mal

Luis Ventura disparó sin filtro contra Mercedes Ninci en el programa "Fantino a la tarde", en medio de un debate sobre los rumores de casamiento entre Carlos Saúl Menem y Zulema Yoma.

“Zulema llama ayer a Mercedes Ninci y le dice 'no me caso nada, porque Menem no me pidió casamiento y no lo pedí casamiento a él'. Ninci dice que tiene las pruebas del registro civil”, explicó Marcela Tauro, a lo que su Ventura retrucó de manera furiosa: “Si la fuente es Mercedes Ninci, es mentira, ya te lo digo. Es un mamarracho de la profesión. Tira una bomba un día y al otro día sale a desmentirla”.

Tras la sorpresa de sus compañeros de programa, Alejandro Fantino le paró el carro a su panelista: “Luisito, Luisito, pará, por favor, yo trabajé desde chiquito con Mercedes, y si bien no soy amigo, porque tengo pocos, trabajé mucho con ella en Radio Mitre y te puedo decir que la vi trabajar muy bien. Lo quiero decir públicamente”.

“Fui compañero de ella. Es mi opinión. No puedo permitir que la citen como fuente. Si la fuente es Mercedes Ninci, quedate tranquilo que es mentira”, sostuvo nuevamente Ventura.

Finalmente, en entrevista con Ámbito, fue la propia Zulema la encargada de desmentir el rumor y aseverar que no hay boda. "No hay nada, una cosa así la anuncio yo", remarcó la ex de Menem. Dejando así en claro que la información de Ninci era correcta y que en todo caso el "mamarracho" sería Ventura.