Tras los escandalosos audios, Moria Casán salió al cruce del doctor Rubén Mühlberger

El doctor Rubén Mühlberger y su centro médico siguen siendo investigados por severas irregularidades. Ahora, se sumó un dato menor, pero que ha generado un tsunami en el ambiente mediático.

En Confrontados difundieron charlas telefónicas del "doctor de los famosos" con su secretaria hablando en malos términos de Moria Casán, una de sus pacientes y supuestas amigas, y otras figuras del mundo del espectáculos.

Los audios pertenecen a 2015, cuando la conductora había quedado presa en Paraguay; luego de que la diva se peleara con el médico y antes de que lograran recomponer su relación los últimos años. "Ya que puso eso, el ort... se lo va a tener que meter en las manos (sic), cuando no pueda ella ni rascarse el ort... ¿Me entendés, no? Porque para rascártelo con grilletes no podés", fue una de sus frases más polémicas.

Enterada de los audios, La One replicó en Instagram la nota del sitio Ciudad.com y, lejos de responderle con agravios, aseguró que él está "enamorado" de ella y que actuó de esa manera por "celos".

"Ja, el level de la orto... molecularidad. Eso pasa porque el doctor estaba o está enamorado de su obra, ¡yo!, y le agarró ataque de celos... Cuando viajamos a Europa yo era la mujer del doctor, las cosas que hace el amor... Me impresiona mi fama, cómo enamoro", escribió.