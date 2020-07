4 tallas menos: la transformación de la actriz que se achicó el busto frente a todos

La bellísima actriz peruana Verónica Montes está dando mucho de qué hablar luego de que confirmara a sus seguidores que por razones de salud, decidió extraerse de manera definitiva los impl@ntes del busto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz que actualmente vive en México explicó que nunca se sintió del todo cómoda con su oper@ción, la cual se practicó cuando tenía apenas 18 años.

Aún así, luego de su paso por el quirófano, comenzó a sentirse muy desproporcionada y los vio muy grandes y pesados, por la que se hizo la primera reducción a una talla un poco más chica y con otro tipo de material.

“Como no quería que me los quitaran, me los reduje hasta la talla 34 B pequeño y me pusieron unos hipoalergénicos, que es un material que evita infecciones, pero también eran muy incómodos”.