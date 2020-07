House of the Dragon: los detalles de la nueva serie de Game of Thrones

La exitosa serie Game of Thrones concluyó después de ocho temporadas, pero el público podrá volver a visitar el mundo de Westeros en el spin-off, House of the Dragon, que explora la historia antigua de los Targaryen, 300 años antes de los eventos que disfrutamos en la serie.

HBO ya puso en marcha la realización de un spin-offs del universo de Game of Thrones, luego del exitoso final de la serie. Se trata de una serie centrada en los Targaryen, que se situará 300 años antes de los eventos que vimos.

Ahora, según publicó el sitio CBR, la producción está en busca de dos protagonistas. La primera es para el personaje de Rhaenyra Targaryen. Es conocida en Canción de Hielo y Fuego por intentar usurpar el trono de hierro de las manos de su hermano, Aegon II, en la guerra conocida como Danza de Dragones.

El otro personaje que busca la serie es Alicent Hightower, madrastra de Rhaenyra y segunda esposa del rey Viserys I. También jugará un rol importante en la Danza de Dragones y formará una importante rivalidad con su hijastra.

La próxima serie será co-creada por George RR Martin y Ryan Condal. Se anunció a finales de 2019, luego de que la señal decidiera no avanzar con la precuela de Bloodmoon. En enero se informó finalmente de que House of the Dragon será el próximo paso en la franquicia televisiva.