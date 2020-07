¡Sorpresa! HBO Max anticipa sus series y películas estreno

HBO anunció con un nuevo video algunas de las producciones que estarán estrenando muy pronto.

De películas a series, pasando por miniseries y programas de variedades, HBO Max cuenta con novedades para todos los gustos. "Lovecraft Country", "The Undoing", "The Third Day", "How To with John Wilson", "Industry", "We Are Who We Are", la última temporada de "Room 104", el regreso de "His Dark Materials" y más son algunos de los estrenos más cercanos.

Además, también se vienen otras cosas interesantes de la mano de "The Flight Attendant", "Raised by Wolves", "An American Pickle", "Let Them All Talk", "Expecting Amy", "Close Enough", "Adventure Time: Distant Lands-BMO", "Summer Camp Island" y la tercera parte de "Infinity Train", entre otras.