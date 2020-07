El mensaje del Mago sin Dientes tras la dramática muerte de su novia

Este martes, la novia de El Mago sin Dientes fue encontrada muerta con una bolsa en la cabeza en su departamento del barrio porteño de Palermo y los investigadores intentan determinar si se trató de un caso de suicidio o si fue un hecho violento..

Al caer la noche, Pablo Cabaleiro finalmente emitió un mensaje sobre el trágico final de su amada: “Un día muy muy triste Ani siempre te recordaré con todo mi corazón por todos los momentos vividos a la par gran mujer de corazón gigante”, escribió.

El mago y ella se habían conocido por amigos en común en el año 2015, en una fiesta que había tenido lugar en una casa de Nordelta. Sin embargo, la relación recién comenzó en el año 2019.

Patricelli instó al mago a cambiar su imagen. “Mi novia me decía que tenía que apostar a un cambio en el pelo, en el peinado. Y también me estoy ocupando de la parte de la ortodoncia, porque Ana me insistió mucho con que era para un bien mío, no sólo por lo estético sino también por un tema de salud”, comentó el artista.

Esta mañana, su hija, Sofía Antonella, fue quien encontró el cuerpo de la empresaria ya sin vida. Según relató la hija de Patricelli, estaba en su habitación y escuchó el timbre. Era la empleada doméstica que llegaba al hogar. Juntas se dirigieron a la habitación de su madre. La encontraron sin vida “con una bolsa negra en la cabeza, pastillas y alcohol”.