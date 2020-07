Andy Kusnetzoff dio una importante noticia sobre su salud

Tras una semana internado con diagnóstico positivo de coronavirus, Andy Kusnetzoff recibió el alta médica y pudo ir a un departamento a completar la cuarentena antes de volver a su casa.

"Estoy mucho mejor recuperándome, así que acá estoy. Ayer me dieron de alta del sanatorio que es lo más importante, no volví a casa todavía estoy en un departamento terminando la cuarentena, me quedan 10 días para poder estar con Flor y con Helena, estoy solo y sigo aislado, pero bueno estoy bien", comunicó el conductor en su ciclo radial, en diálogo con todos sus compañeros.

"Estoy muy agradecido con las redes sociales, todos los que llamaron, se comunicaron con Flor. Hubo muchos mensajes. Esto fue el lunes pasado después como les conté fui a testearme, me acerqué al sanatorio de la Trinidad y mi médica me dijo con esta tomografía no te puedo dejar ir", detalló sobre como vivió los primeros minutos del proceso y todos los mensajes de apoyo que recibió.

Kusnetzoff había grabado el último programa de PH: Podemos hablar el 8 de julio, y hasta el momento los comensales que asistieron a su ciclo televisivo han dado negativo en el test de Covid-19.