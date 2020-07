El fuerte descargo de Polino sobre el romance de Malaspina y Tinelli

En los últimos días circuló en los medios una información en la que Marcelo Polino, supuestamente afirmaba que le gustaba Romina Malaspina como nueva novia de Marcelo Tinelli. El sábado pasado en su programa de radio Polino Auténtico, salió a aclarar lo tantos.

“Conté veinte medios que dijeron que yo había dicho que Romina Malaspina me gustaba como novia de Tinelli", explicó indignado. "Yo dije todo lo contrario. Se ve que alguien lo contó mal y lo replicaron porque todos ¡son burros!, tengo buena onda, pero yo dije lo contrario”, remarcó al aire.

“Yo estuve en lo de Marina Calabró y también me preguntó esto y queda claro lo que digo. Dije lo contrario, que no la veía. Me dio un odio, porque estuve todo un día buscando para subir el video a las redes así lo veían, me estresé”, agregó.

Por su parte, Malaspina también en su momento salió a hablar sobre lo sucedido: "Sí, lo escuche a Polino que dio una nota y que saltó un rumor de romance con Marcelo. La verdad es que no lo conozco, una sola vez fui al piso del Bailando y no he tenido trato con él, me parece atractivo, no lo conozco en persona y no he tratado con él".

Si bien, Tinelli no desmintió nada, si trascendió que estaba furioso con el rumor que circulaba a días de su separación con Guillermina Valdés.