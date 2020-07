Aún no comienza y Karina Jelinek ya echó a su compañero del Cantando

El Cantando 2020 ya tiene fecha de inicio en la pantalla chica y a pesar de que aún no han comenzado las emisiones, ya se produjeron los primeros escándalos mediáticos. El próximo lunes 27 a las 22:30 por la pantalla de Eltrece se realizará la gran apertura que conducirán Ángel de Brito y Laurita Fernández.

Antes del primer programa, ya hubo problemas y la protagonista del revuelo es Karina Jelinek. En un primer principio, Cristian Fontán iba ser su soñador, sin embargo a poco del debut ella decidió cambiar de compañero y eligió a Manuel Victoria.

En El run run del espectáculo, explicaron que Jelinek le notificó por un mensaje al soñador los motivos por los cuales no iba a acompañarla en el Cantando. “La verdad no sabía cómo decirte y es una situación incómoda porque me caes súper bien. Pero la verdad no me siento cómoda con la diferencia de tono de voz. Quiero decírtelo yo y espero que me puedas entender”, le escribió la modelo.

“Quiero pedir a alguien que cante en un tono similar al mío para sentirme más segura, porque yo no canto. Necesito a alguien que se amolde a mi voz, vos sos re buen cantante. No es algo personal, me pone mal decirte esto”, agregó.

“Te merecés a alguien que cante bien. Te juro que sos divino y no tengo nada en contra tuyo. Pero necesito sentirme segura. Me parece que tu tono no va con el mío y yo no puedo moverme de lo que me sale porque no sé cantar. Me siento re mal y di mil vueltas”, se justificó la ex de Fariña.

Al ver el revuelo mediático que su decisión generó, hizo un descargo en su cuenta de Twitter.

"Debido a la información que salió hoy quiero contarles cómo fue la situación con mi compañero. Primero que nada quiero decirles que Cris es un gran cantante y se nota que re buena persona. Eso no tiene nada que ver con mi decisión. Como saben, yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho. Después del primer ensayo noté que Cris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla", comenzó su relato en la cuenta del pajarito.

"Por eso, sabiendo eso, decidí ver la posibilidad de cantar con otro cantante que tienen en LaFlia y ahí tome la decisión que Manu me hacía sentir más cómoda y segura al cantar. Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona. ¡Solo quiero sentirme segura y cómoda cuando participe!", concluyó.

Al parecer, Karina se arrepintió de sus dichos, porque a las pocas horas de publicarlos borró los mensajes de su red social.