A los gritos: Pampita amenazó a Mariana Brey en vivo

Este jueves, Pampita protagonizó un nuevo y fuerte cruce con Mariana Brey. En la cuenta de Twitter de la conductora un amenazante posteo anuncia que ella sabe algo que la panelista“hizo con su hijo”.

La "angelita" compartió los históricos chats de la modelo pertenecientes a la época del escándalo del motorhome con Eugenia China Suárez y la infidelidad de Benjamín Vicuña, pero luego las borró. Pampita entonces advirtió en su red social que no "se metan con ella".

Paradójicamente, Pampita sostuvo en un móvil con LAM que ella no es la reponsable del tuit. "No lo puse yo. Me deben haber hackeado. Seguro me hackearon. como a ella que la hackean todo el tiempo, pobre. Te hackean un montón en internet”, aseguró, y luego volvió a desmentir que mandó a los medios el video en el que su exnovio, Juan Pico Mónaco, le gritaba a una empleada doméstica.

“Me parece de re mal gusto. En una semana tan especial para Pico, por culpa de Mariana Brey, están repitiendo ese video. Es de mala persona. Es de una maldad absoluta, le arruinaste este momento”, disparó Pampita, haciendo alusión al reciente casamiento del extenista, y acusando a Brey de buscar prensa.

“Vi que Mariana empezó a poner unos chats privados con Jorge Rial, que son de hace muchos años. Muy raro. que hoy Mariana trate de hacer daño con algo del pasado, de hace tantos años, sabiendo que mis hijos lo pueden leer. Tratando de lastimar a mi familia porque la verdad es que hoy con Benja tenemos una familia que nos llevamos muy bien, que priorizamos a nuestros hijos y la felicidad de ellos. Estuvo medio raro que publiques eso, ¿no?”, remarcó la modelo.

“Esto es algo que está publicado. En todo caso, si escribiste este tweet tambén estás lastimando en teoría a una familia y te estás metiendo con un menor. Quiero creer que te hackearon y que no sos vos”, retrucó Brey.

“Es algo que se filtró, tené cuidado que no se filtren cosas tuyas. ¿Sabés con lo que hay que tener cuidado, Mariana? Con los hijos. Con mi marido y con mi familia nuestros hijos son prioridad absoluta. Somos intachables con cómo nos hemos defendido. Ella publicando estos chats solo quiere hacernos daño como familia a mí y a mis hijos. Yo no devuelvo con nada. No puedo lastimar hijos. Esto lo único que hace es hablar de ella, de su esencia, de lo mal ser humano que es, su mala persona”, repitió Pampita que siguié tratando de “cizañera” a Brey.

"Sos mala persona y no voy a permitir que hables mal de mí", le replicó fulminante la conductora a la "angelita".