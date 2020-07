Preciosísima y natural: La hija de Ricardo Arjona enamora como modelo

La hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, Adria, sorprendió recientemente a todos sus seguidores al anunciar su nuevo éxito profesional: consolidarse como imagen de la prestigiosa marca Giorgio Armani.

Con tres publicaciones en su perfil oficial de Instagram, la preciosa mujer de 28 años escribió “Estoy muy emocionada de finalmente poder compartir con todos ustedes que soy la cara y portavoz de la nueva fragancia de @armanibeauty MY WAY!”

Adria explicó que el perfume tiene “toques de vainilla, flor de naranja y flor de tuberosa” que “hacen que esta fragancia sea refrescante, femenina y alegre”. Al mismo tiempo, dijo que “La campaña se enfoca en la compasión y en la necesidad de educarnos sobre los seres humanos y el planeta en el que vivimos”.

“Esto no es solo un mensaje, es también una responsabilidad. La naturaleza de las fotos y su ausencia de retoques es tan auténtica como la esencia. La Campaña de MY WAY abre horizontes y construye su propio camino. Siempre me pregunte, si tenemos una vida, por que no hacer las cosas a TU manera?”, agregó.