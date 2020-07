Piernas perfectas: Jessica Cediel volvió a sorprender con fotos en bikini

La periodista y modelo colombiana de 38 años, Jessica Cediel, sigue transitando el confinamiento de la mejor manera en su departamento. Por otra parte, esta semana su ex pareja, Mack Roesch, volvió a reclamarle el anillo de compromiso.

"Por Dios, son 6 meses después y aún no ha devuelto el anillo... Puedes tenerlo. Ha habido meses de oportunidades para regresar y he intentado recoger en persona y también resolver (sic)" indicó el atleta estadounidense sobre la devolución del objeto no devuelto por Cediel.

Jessica Cediel no se ha vuelto a pronunciar sobre este tema. En las últimas horas la morocha compartió dos fotografías en las redes sociales que cautivaron a sus seguidores.

En ambas pics se puede ver a Jessica luciendo una bikini de dos colores en el balcón de su departamento. La publicación se llenó rápidamente de cometarios y likes,