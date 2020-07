Clemente Cancela tildó de "irresponsable" a Andy Kusnetzoff y estalló la polémica

Luego de que Caiga Quien Caiga terminara, conductores y noteros del exitoso programa comenzaron con un "pase de factura" entre todos, dejando en claro que no siempre hubo buena camaradería puertas adentro. Esta vez fue Clemente Cancela quien se despachó contra Andy Kusnetzoff en el programa Sexy pipol, en Radio Congo.

Cancela se encontraba citando declaraciones del ex notero estrella a partir de haber dado positiva la prueba de Covid-19. "'Lo bueno es que voy a poder donar plasma', dice Andy", leyó Cancela. Y enseguida agregó: "No dije nunca lo que pienso sobre Andy y menos ahora porque ya pasó. Pero que no nos quede que va a donar plasma; lo que nos tiene que quedar es la irresponsabilidad de gente", remarcó.

Luego, en Confrontados, Franco Torchia también apuntó sus cañones contra el anfitrión de PH, podemos hablar. "Hace unos años me maltrató como nunca antes. Acá estoy con Cancela. Y si preguntan en la Metro, donde Andy hace radio hace muchos años, no van a encontrar a nadie que hable bien de él", señaló el panelista.

"Históricamente hay mucho resentimiento con Andy, que era el rey de los noteros de CQC. Y él reconoce haber tenido actitudes soberbias o poco generosas y hasta ha pedido disculpas a algunos de sus excompañeros. Muchos lo tildan de millonario, lo ha dicho Daniel Malnatti, el Pelado López además de Cancela. Pero la plata, en todo caso, la hizo después y no como notero", aclaró finalmente.