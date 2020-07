¿Te acordás? El día que Andrea Rincón se agarró a piñas con una trapito

Todo ocurrió en mayo de 2015. Aquel día, Andrea Rincón llegaba a su casa e intentó estacionar su auto frente a su casa y en ese momento apareció un trapito que le indicó mal la forma de hacer la maniobra. Como consecuencia terminó chocando un contenedor de basura. Todo terminó en empujones, gritos y algunos golpes con la novia del cuidacoche.

Así lo contaba entonces a los medios que la esperaban en la puerta de su casa al día siguiente: "Estaba ahí y la chica cuidacoches me empezó a decir 'retrocedé'. Me empezó a hacer gestos para que regule, para que estacione. En un momento, choco con un tacho. La estaba mirando por el espejo del lado derecho y me voy del lado izquierdo. Ella lo ve y viene para ese lado y yo le digo 'boluda, para qué me decís que vaya para atrás, me hiciste chocar'. Me dice 'perdón, no estaba mirando'. Entonces le digo 'si no estás mirando, no me hagas que venga'. Me dijo que no le dijera 'boluda' y se puso picante, me empezó a amenazar que me iba a clavar un cuchillo. Nos agarramos a las piñas".

"Ella estaba armada y por eso quedaron detenidos y los van a trasladar a Tribunales. Eran una chica y un chico. Me pegaron entre los dos, yo me defendí como pude, gracias a Dios salió un policía de la esquina que me defendió. No soy la chica superpoderosa y me iban a castigar de lo lindo", detallaba hace más de cinco años.

"Tengo chichones y podría haber sido peor. El problema no fue el dinero, nunca me lo pidieron, de hecho siempre tengo la mejor con los trapitos de esta cuadra y de la otra. Al pibe lo conozco y a ella no", agregaba.

Ahora, la actriz es tendencia en Twitter debido a que miles de usuarios recuerdan el día en que se peleó con un cuidacoches y su novia.

"Andrea Rincón":

Por quienes recuerdan su pelea con 'cuidacoches' en 2015pic.twitter.com/YjgeAFLhRU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 16, 2020

Andrea Rincón tiene más barrio que todos los traperos juntos pic.twitter.com/HJMBGe8bMD — tomás (@badgxltom) July 16, 2020

Andrea Rincón: our own national rockstar pic.twitter.com/L0ZGxhGqo5 — Patricio Porta (@patoporta) July 16, 2020