El pedido desesperado de Xuxa por el grave estado de salud de su "segunda madre"

Xuxa volvió de manera virtual a aparecer en la televisión argentina y lo hizo mediante una video llamada desde su casa de Río de Janeiro. Estuvo en Cortá por Lozano, y allí repasó su carrera y rememoró viejas anécdotas. "Yo tengo más que cariño y respeto por todos los argentinos. La manera, cómo me demuestran el cariño, eso me llega", comenzó y continúo: "Mucha gente me dice que soy parte de sus historias, pero ustedes son parte de la mía, me hicieron muy feliz cuando estuve allá".

Luego, Verónica Lozano le preguntó cómo son sus días en medio del coronavirus y la animadora infantil se mostró preocupada, por ella, por su entorno. "Estoy en mi casa y salgo muy poco. María, que es mi segunda madre, está muy grande, muy enferma, tiene respirador, esta grave. Por eso no salimos y si salgo es para emergencias, con todos los cuidados. Por ejemplo, el otro día tuve que ir al dentista y cuando volví me saqué todo y me bañe enseguida. Estoy con muy poquitas personas".

Su sonrisa se le borró cuando habló de las pérdidas que sufrió en un corto plazo y que la marcaron. "Perdí a mi hermano, a mi papá y después a mi mamá. A mi perrito también, que me acompañaba. No quiero que se me vaya María, que está muy frágil. La estoy cuidado mucho".

Sasha, su hija, también fue parte de la charla. "Mi hija está en Angra, que queda a dos horas y medias en coche desde mi casa. La extraño mucho, pero cuando lo extraño me voy y estoy 2 o 3 días con ella y me vuelvo. Mi hija se fue porque quiere salir, ir a la playa, la naturaleza, pero no quiere traer el virus y perjudicar a María, por eso se fue".

Luego recordó una anécdota cargada de amor: "Una vez le dije: ‘Quiero morir a tu lado’, eso fue a la mañana y a la tarde nos tomamos un avión, que se empezó a mover, mucha turbulencia, y nos miramos y nos acordamos…cuando le quise dar la mano, me dijo: ‘Nooo, no nos vamos a morir’. Es una persona que me cuida mucho, cuida a su hija y cuida a la mía".