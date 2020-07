Obligada a estar aislada, Mica Viciconte responde con furia desmedida: "Estoy re caliente"

Luego de la noticia de que Andy Kunestzoff dio positivo de coronavirus, los canales volvieron a poner en alerta. Y ahora es Mica Viciconte quien deberá permanecer aislada durante dos semanas. Si bien la panelista de El show del problema no tiene ningún tipo de síntoma, esta semana estuvo invitada al programa PH, podemos hablar.

Y si bien se siente bien de salud, no tiene tos, dolor de cuerpo, molestias en la garganta, fiebre ni ningún indicio de que se haya contagiado, las autoridades de El Nueve decidieron que lo mejor es que no se presente en el piso del programa.

Este miércoles, fue el propio Nicolás Magaldi -conductor del programa- quien transmitió la noticia a los espectadores para ponerlos al tanto sobre las nuevas normativas.

"Ahora estoy un poquito más tranquila. Pero estaba re caliente", dijo Vicionte desde su domicilio cuando fue presentada por Magaldi. "Quiero dejar en claro que no tengo ningún síntoma ni nada. Uno quiere laburar y tiene la posibilidad por no tener ningún síntoma y hace las cosas bien, se cuida, y demás, y te encierran de vuelta en tu casa... Lamentablemente no me queda otra que estar acá", manifestó enojada por la situación.

Recordemos que las autoridades de Telefe, en conjunto con KZO, determinaron que PH no regresará al aire hasta que Andy esté recuperado. De esta manera, el sábado se estira Avenida Brasil hasta las 23. Y luego habrá una emisión especial del ciclo de Kusnetzoff con un compilado de los "puntos de encuentros".