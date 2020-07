La pregunta en vivo de Pampita que incomodó a Hernán Drago: "¿Es verdad que tu ex pareja...?"

Hernán Drago es uno de los flamantes panelistas de la nueva temporada de Pampita Online. Ahora, y luego de una presentación en la que el modelo pedía likes mientras Pampita descubría los mensajes fogosos que este recibía en su cuenta de Instagram, el devenir del programa dio paso a un informe, donde "por casualidad", aparecía un segmento del programa de Guido Kaczka donde Drago confesaba lo bien que se llevaba con su ex.

Recordemos que Hernán se separó de su mujer hace poco más de un año. Desde entonces, no se le ha conocido nueva pareja a él, pero ¿y a ella?

"¿Tu ex pareja tiene novio o está conociendo a alguien?", preguntó la conductora. Y a Drago se le borró la sonrisa de la cara y empezó a titubear: "Que yo sepa no, y lo que a mí me resulta raro es que mi relación con ella debería ser lo ideal". Sin embargo, nPampita insistió: "Pero viven juntos ustedes, ¿en un año y medio de separados ella no comenzó ninguna otra relación?". Sin ganas de hacer chistes, Hernán insistió: "Realmente no es que me importe o no. A mí lo que me importa es que ella encuentre la felicidad, si es sola o es con alguien es lo mismo".

Pero, Pampita no estaba dispuesta a dejar pasar el tema, y le recordó el argumento de la película "Un novio para mi mujer", pero no hubo caso. "Hoy no, no sé. Lo que pasa es que es proporcional a todo lo fuerte que vivimos durante casi veinte años. Por eso está bien que cada uno haya sanado o sane, y encuentre la felicidad, porque realmente la merecemos. Confiamos en que va a ser así. Lo nuestro es natural, no tenemos nada que reclamarnos".