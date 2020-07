El inaudito pase de factura de Pablo Layús a las redes sociales de América

Pablo Layús se desempeña como cronista del canal América. El cordobés se encuentra trabajando en diversos móviles en la calle para llevar la información tan rápido como sea posible, poniendo en riesgo su salud, algo que para el periodista debería merecer mayor es que reconocimiento.

En este sentido, en sus últimas publicaciones en sus redes sociales expresó su enojo, no contra las autoridades del canal, sino contra quienes manejan las redes, al mostrar que la cuenta oficial de América invisibiliza su labor.

"El de la mano sosteniendo el micrófono soy yo, también hice un par de preguntas pero a América TV no les pareció importantes", escribió en Twitter.

El de la mano sosteniendo el micrófono soy yo ! También hice un par de preguntas pero a @AmericaTV no les parecieron importante https://t.co/8Atr4P0eJi — PabloLayus (@PabloLayus) July 14, 2020

Luego, cuando un usuario marcó que lo "ninguneaban" en América, Layús disparó: "No, el canal es de primera. No me quieren en esta cuenta, les debe joder la tonada", bromeó.

No, el canal es de primera. No me quieren en esta cuenta, les debe joder la tonada https://t.co/leZCEHCSsN — PabloLayus (@PabloLayus) July 14, 2020

"No es con el canal, al contrario. Es mi casa. Y tampoco contra nadie en particular, solo salgo a aclarar en esos posteos", le respondió a otra chica.