Tras el escándalo en Bake off, Samanta Casais sorprende a todos con un anuncio

Samanta Casais se convirtió en la figura más emblemática de la reciente edición de Bake off Argentina tras su polémica descalificación en la final.

Sin embargo ahora una buena noticia llega para ella ya que se comprometió con su pareja y anunció que se casarán 13 de febrero de 2021.

"Me caso en siete meses ¡y estoy muy ansiosa! Con Juan los dos estamos con la cabeza ahí, hablando con la wedding planner, con el fotógrafo y resolviendo todo lo que podemos sin salir de casa. Pero ya no falta nada”, contó Casais en diálogo con Revista Gente.

Y agregó: "Juan me empezó a hablar con cara seria, se arrodilló y me preguntó de una manera súper romántica si me quería casar con él. Y yo, obvio, me largué a llorar. Fue muy lindo. Hasta me regaló un ramo de flores”.