Pampita contó cómo hace para que los fotógrafos no tomen fotos de su celulitis

Pampita se va a disfrutar del verano todos los años a Punta del Este, Uruguay. La modelo llega a fines de diciembre y no se va hasta casi terminado enero por lo que, si el tiempo la acompaña, tiene varios días de playa.

Obviamente, en ese contexto, la modelo es una de las figuras más buscada por los fotógrafos. En ese sentido, reveló que si visita una playa donde hay muchos periodistas trabajando intenta que no le tomen fotos al sol directo que suele dejar todas las imperfecciones al descubierto. "Si yo voy a una playa que está llena de paparazzis, me quedo en la reposera y voy más al atardecer a darme el chapuzón, porque sé que me van a matar a fotos", había dicho.

"Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Recordemos a Wanda Nara que la vuelven loca cada vez que va a la playa y le sacan fotos a propósito; o a Shakira que se mete a nadar con pollera. Yo no voy a la playa hasta el atardecer y ahí voy caminando para todos lados, no me importa nada. Y si no, me quedo en la reposera congelada hasta el atardecer", había dicho Carolina.

Entonces, luego de varias críticas volvió a hablar al respecto: "Pero ¿¡cómo me voy a ir de vacaciones, todo un verano, sin ir a la playa!? No es tan literal, se toman todo al pie de la letra", pidió.

"Quiero aclarar que sí voy a la playa, porque el otro día dije que no voy hasta las cinco de la tarde. Si yo voy a una playa que está llena de paparazzis, me quedo en la reposera y voy más al atardecer a darme el chapuzón, porque sé que me van a matar a fotos. Pero, ¿¡cómo me voy a ir de vacaciones, todo un verano, sin ir la playa!? No es tan literal, se toman todo al pie de la letra", exclamó.