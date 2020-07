Flor Vigna estuvo recientemente con Kusnetzoff: ¿teme tener Covid-19?

Andy Kusnetzoff comentó este lunes que dio positivo en el test de Covid-19. A su vez, a pesar de estar preventivamente internado, comentó que se siente bien.

Cabe destacar que el último programa de "PH: Podemos hablar" se grabó el miércoles 8. Suele grabarse los jueves pero como el pasado fue feriado se adelantó. Por lo cual, todos los invitados deberán ser testeados.

Entre ellos, se encontraba con Flor Vigna, quien en diálogo con PrimiciasYa.com dijo: "Me llamó la producción y me explicó todo, muy atentos. Kuarzo y Telefe toman todos los recaudos en la previa, durante y posterior al programa. Se respetó todo, el distanciamiento, al uso de tapabocas antes de grabar, alcohol en gel... Andy respetaba el distanciamiento muy bien. Yo no tengo ningún síntoma, no creo que me lo haya agrrado porque no tuve mucho contacto con Andy. Veremos más adelante, pero realmente creo que no pasará nada e igual me haré el test".

También participaron en la grabación el cocinero Christophe Krywonis, el diseñador Benito Fernández y la mediática Romina Malaspina.