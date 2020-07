Andy Kusnetzoff internado por coronavirus: "Es una persona de riesgo"

Andy Kusnetzoff confirmó hoy en radio Metro que se contagió de coronavirus. El conductor de "Perros de la calle" y "PH, podemos hablar" salió al aire desde la clínica donde acababan de darle el resultado.

"Yo estoy bien, pero el sábado ya llegué medio baqueteado. Durante la transición de la "Misión Solidaria" (acción que lleva a cabo Metro 95.1) ya tenía un poco de tos y por suerte pudimos terminar. El domingo seguía con bastante tos, fiebre no tuve nunca. Por precaución ayer lunes me hice ver en la clínica que estoy ahora, me hice el hisopado y me acaban de informar que el resultado fue positivo", comenzó relatando el conductor a sus compañeros de programa.

Luego, "Intrusos" hizo eco de la noticia. Fue Guido Záffora quien aclaró el motivo por el cual Andy se encuentra internado y no aislado en su casa: "No es asmático, pero tiene una complicación respiratoria. Es algo crónico, pero no me saben decir qué es. El tema es que es una persona de riesgo porque tiene una patología crónica y por eso está internado. Como tuvo mucha tos, se prefirió que se lo interne".