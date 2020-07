La macabra coincidencia que conecta las muertes de Naya Rivera y Corey Monteith

Tras casi una semana desapericida, finalmente este lunes encontraron el cuerpo de la actriz Naya Rivera en un lago del sur de California. El terrible desenlace coincide precisamente el día que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de su compañero de Cory Monteith en la legendaria serie Glee.

Equipos de búsqueda encontraron el cuerpo flotando en el área noreste del Lago Piru y notificaron al médico forense del condado, dijeron las autoridades antes de confirmar la noticia.

Recordemos que este 13 de julio se cumple el séptimo aniversario de la muerte de Monteith, y los fans de la serie musical relacionaron el hecho rápidamente. El actor fue encontrado muerto a los 31 años en 2013 en un hotel de Vancouver, en Canadá. Su fallecimiento se dio en el marco de abuso de sustancias, incluyendo alcohol y heroína.

Uno de los videos que ha sido tendencia tras conocerse la desaparición de Naya, fue el protagonizado por la actriz en su papel de Santana cantando If I Die young (Si muero joven). La escena sucede en el tercer episodio de la quinta temporada de Glee, titulada The Quarterback, en honor a Finn tras su muerte en la vida real. En la escena, Santana colapsa casi llegando al final de la canción, pero eso no estaba en el guión. Ella realmente rompió en llanto al recordar a su compañero y amigo. T