A 58 años del primer show de The Rolling Stones: el comienzo de un legado eterno

Un 12 de julio de 1962, en Londres, Inglaterra, un grupo de muchachos inspirados en el blues norteamericano de artistas como Muddy Waters, Robert Johnson y Jimmy Reed, comenzó a escribir la historia de la banda quizás más icónica de los últimos 100 años: The Rolling Stones.

El lugar, hasta el día de hoy histórico, fue el Marquee Club: un pequeño establecimiento musical ubicado en las calles londinenses. Inicialmente, esa noche iba a tener como protagonista a Alexis Corner y su grupo de blues, pero a éste le surgió una oferta irrechazable de la BBC para otra performance ese mismo día. Es por eso que el dueño del club, Harold Pendleton, decidió llamar a otro grupo que reemplace sin inconvenientes a Corner.

Pendleton contactó al entonces guitarrista, Brian Jones, para que él y su banda tuviesen la oportunidad de hacer un pequeño show. Lo curioso es que, en aquel momento, no tenían ni nombre. Según cuenta Keith Richards, el mismo surgió espontáneamente mientras sonaba la canción “Rollin’ Stone”, lanzada por Muddy Waters en 1950. Ian Stewart, ex tecladista de la banda, expresó que el nombre era terrible. “Parecía el nombre de una banda irlandesa”, fueron sus palabras.

CARTA DE BRIAN JONES (GENTILEZA: 40X5 TRIBUTO BAR)

Una vez enviada la carta con en el line-up, con Mick Jagger a la cabeza-, un anuncio fue publicado en el Jazz News, confirmando la presentación de los jóvenes stones: “Mick Jagger, cantante de R & B, lleva a un grupo de R & B al Club Marquee mañana por la noche, mientras que Blues Incoporated (Alexis Corner) hace su show en el Jazz Club. Llamados The Rollin’ Stones, su formación es: Mick Jagger, Keith Richards, Elmo Lewis (así se hacía llamar Brian Jones), Dick Taylor, Ian Stewart y Mick Avory”.

Lo curioso de todo esto es que aún perdura el misterio de quién fue el baterista aquella noche. Brian Jones en su carta nombró en forma de broma a “Earl Philipps” porque aún no tenían a alguien para que tocara la batería junto a ellos. Además, es importante aclarar que Charlie Watts, actual baterista, todavía no formaba parte. Algunas fuentes afirman que Mick Avory –posteriormente baterista de The Kinks- fue el encargado, pero él mismo dijo en reiteradas ocasiones no haber estado presente aquella noche.

Otras versiones dicen que no hubo un baterista oficial, pero que Tony Chapman fue el que les dio sus aportes de percusión.

ANUNCIO SOBRE PRESENTACIÓN DE LA BANDA. (GENTILEZA: 40X5 TRIBUTO BAR)

​​​​​

El memorable show de "sus majestades" contó con la interpretación de diversos covers que, años después serían una fuente enriquecedora y fundamental para que The Rolling Stones llegara a la cima.

La probable lista de canciones según diferentes recopilaciones:

Kansas City

Baby What's Wrong

Bright Lights, Big City

Dust My Blues

Down The Road Apiece

I Want You to Love Me

I Ain't Got You

Hush Hush

Ride 'Em Down

Back In The U.S.A

Kind Of Lonesome

Blues Before Sunrise

Big Boss Man

Don't Stay Out All Night

Tell Me That You Love Me

Happy Home

Tras casi 60 años, la banda británica aún cautiva a millones de fans alrededor del mundo, especialmente a los argentinos. Los mismos tenemos un apego pasional que desata una locura inigualable, lo cual es reconocido por los miembros de la banda al ser consultados por su experiencia ante el público de nuestro país.