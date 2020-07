Filtran una ridícula disputa entre Pampita y Julieta Novarro por un mísero mueble

Mariana Brey y todo el equipo de "Los Angeles de la Mañana" están en plena batalla mediática con Pampita, quien mantiene un cruce con la panelista de Angel de Brito. Aunque el conductor intentó bajar los decibeles de la pelea, fue Yanina Latorre quien volvió a sumar polémica al asunto.

Enojada, la panelista apuntó contra Julieta Novarro y las amigas de la modelo: "Novarro le dijo Pampita que no hable de Brey porque Mariana supuestamente lo necesita para levantar. Nena, entereta que nosotros tenemos tantas primicias, contamos lo que queremos y opinamos como corresponde. No necesitamos de Pampita", comenzó.

"Nuestra trabajo es hacer periodismo. No llamamos por teléfono por fama. Mariana Brey no quiere fama, no quiere ir al teatro de revistas, no quiere nada. Es una mina que viene acá, cumple su trabaja y ustedes dicen boludecea", siguió Yanina. "Mo ofendió lo que dicen estas pibas. Nosotros acá hablamos de Susana Giménez y Mirtha Legrand. Mirá si Pampita nos va a dar fama: ¡0.3 de rating!", completó.

"¿Te puedo contar un chisme de ellas dos? No sé como se amigaron. Pampita y Novarro se pelearon por un mueble. Pampita fue a una mueblería hace unos años y lo puso en la puerta de la casa cuando vivía en Nuñez o por ahí con uno de los ex, Pico o Benjamín. Y fue la otra y se compró el mismo. ¿Para qué? Pampita llamó a la mueblería y lo quiso devolver. Un quilombo de otro planeta. Y me lo contó el propio mueblero", disparó Latorre.