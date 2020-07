Los cubrebocas personalizados de Thalía que son furor en las redes sociales

View this post on Instagram

Gracias a mis amigos los disenu0303adores @imngo, @michaelcostello y @usamaishtayofficial por mandarme estos regalos u201ccustom madeu201d para mi. Uno para cada diu0301a de la semana si quiero andar muy glam. ud83eudd70 Pero, glam o no, el punto es usar la mascarilla y protegernos y cuidarnos todos. #adelantemigente #Usatucubreboca #usatumascarilla #protegete